Кондратьев обратился к жителям Кубани в День памяти жертв политических репрессий

Губернатор призвал кубанцев не забывать эти события истории.

«Сегодня в стране чтят память жертв политических репрессий. В 30-х годах от них пострадали миллионы граждан СССР, почти погибло казачество», — написал Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

Он также отметил, что расказачивание было практически геноцидом народа.

«Скорбные страницы истории, но без нее не существует нации. Это нельзя забывать», — добавил Кондратьев.

День памяти жертв политических репрессий официально установили постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года. Его ежегодно отмечают 30 октября.

Дату выбрали в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии. Тогда политзаключенные объявили протест против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.

На Кубани жертвами репрессий стали около 100 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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