Кондратьев обсудил с депутатами Госдумы будущие поправки в законы

Обновленный парламент Кубани будет тесно сотрудничать с депутатами Государственной думы от Краснодарского края.

О таком законотворческом диалоге попросили сами народные избранники на встрече с губернатором Кубани.

Депутаты Госдумы выходят на работу после летнего перерыва. Перед этим они обсудили с Вениамином Кондратьевым самые наболевшие для региона проблемы. Уже подготовлен список предлагаемых поправок в законы.

Что может измениться и как это скажется на жителях Кубани, смотрите 11 сентября в специальном репортаже на телеканале «Кубань 24» в 19:10.

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