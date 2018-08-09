Кондратьев обсудил с главой Адыгеи строительство дублера Яблоновского моста

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 9 августа провел встречу с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.

Проект нового моста прошел госэкспертизу. Он будет соединять Краснодарский край с соседней республикой. Возвести мост планируют в районе уже существующей эстакады. Как отметил Вениамин Кондратьев, транспортная инфраструктура — это одна из важных составляющих для дальнейшего развития двух регионов, а нынешний Яблоновский мост уже не справляется с нагрузкой.

«Яблоновский мост тоже нуждается не просто в ремонте, а, может быть, в глубочайшей реконструкции. Он должен быть современным мостом, по которому автотранспорт должен беспрепятственно проходить, а не скапливаться с одной или другой стороны. Транспортная инфраструктура — это начало начал для новых точек роста в различных сферах экономики. Я еще раз хочу сказать вам слова благодарности за то, что вы нашли в своем рабочем графике время приехать с визитом и обсудить ряд проблем, которым уже не один десяток лет. Но мы с вами находимся на том историческом этапе развития и Адыгеи, и Краснодарского края, где решение выпало на наши с вами плечи. Я вас максимально поддерживаю, это решение не стоит перекладывать на плечи тех, кто будет после нас. У нас с вами сегодня есть возможность реализовать и сделать, давайте сделаем», — обратился к главе Адыгеи Вениамин Кондратьев.

«Есть цели, которые интересны и для Краснодарского края, и для Республики Адыгея, — общие проекты, которые мы вместе с вами должны отстоять на федеральном уровне и синхронизировать все наши усилия. Для этого мы сегодня собрались вместе. Если мы сложим ресурсы и совместно начнем продвигать эти проекты, то результата, мне кажется, достигнем быстрее», — отметил Мурат Кумпилов.

Для решения многих совместных проблем будет сформирована Краснодарская агломерация. В ее состав войдут кубанская столица с прилегающими территориями, а также Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы республики. Власти регионов рассчитывают, что в дальнейшем это поможет решить и еще один важный вопрос — дефицит энергомощностей.

«Сегодня мы частично одна агломерация, у нас даже отчасти одно энергетическое пространство. И проблемы инфраструктурные у нас одни. Мы два разных субъекта, но земля у нас общая. Поэтому давайте и проблемы преодолевать вместе, как настоящие друзья. Сегодня проблемы энергоснабжения очень серьезные, они сдерживают развитие экономики. И инвесторы, которые сейчас приходят и в Адыгею, и в Краснодарский край, обращают внимание на дефицит энергоснабжения. Нужно просто в рабочем режиме сделать алгоритм, а мы постараемся решить этот вопрос на всех уровнях, в том числе и на уровне правительства. Я уверен, мы найдем поддержку», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Нам важно действительно решить те дефициты энергомощностей, которые у нас на территории есть. Это действительно получается общая сеть. Краснодар решает свою задачу, а Тахтамукайский район — свою. Поэтому в этом направлении отработаем», — считает Мурат Кумпилов.

Чтобы объединить усилия в работе сразу по нескольким направлениям, планируют сформировать Совет краснодарской экономической зоны. Это будет своего рода центр принятия совместных решений.

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