Кондратьев обсудил с председателем правления «Газпрома» газификацию Кубани

В Краснодарском крае продолжат наращивать объемы газификации. Речь идет не только о подаче топлива в отдаленные поселки региона, но и о подключении к нему новых инвестиционных проектов.

О развитии необходимой инфраструктуры 18 июня говорили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Для нас сегодня принципиально важна модернизация в определенной части газоснабжения региона. Конечно наблюдается нехватка инфраструктуры, отчасти она порождает сдерживание развития территорий муниципальных образований, и газораспределительные станции перегружены. Естественно, те инвестиционные проекты, которые сегодня активно пытаются поселиться в нашем крае, направлены, естественно, на развитие муниципальных образований, и они не могут быть реализованы, потому что есть просто нехватка ресурсов, и газоснабжение является для нас флагманским направлением», — сказал Вениамин Кондратьев.

«В том, что касается газоснабжения, мы без сомнения видим со стороны инвесторов желание вкладываться в Краснодарский край, создавать новые крупные инфраструктурные объекты, и в соответствии с этими потребностями мы уделяем большое внимание строительству магистральных газопроводов. Сегодня уровень газификации Краснодарского края почти что 90%, и самое главное — это понимание того, что мы с вами самым пристальным образом смотрим, как правильно расставить приоритеты и перспективы на ближайшее будущее», — отметил Алексей Миллер.

По словам председателя правления «Газпрома», на юго-западе Краснодарского края до конца года дополнительно введут в эксплуатацию 106 км линейной части газопровода. Кроме того, на Кубани сейчас согласовывают новую генеральную схему газификации региона. В ней прописан алгоритм подключения всех муниципалитетов края, а также строительство газопроводов к инвестиционным площадкам вплоть до 2030 года.

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