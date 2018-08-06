Кондратьев обсудил с участниками краевой планерки меры поддержки аграриев

Более 7 млрд рублей выделено в текущем году на развитие сельского хозяйства в Краснодарском крае.

Государственная поддержка отрасли остается приоритетным направлением в регионе, сказал 6 августа на краевом планерном совещании губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Однако из всей суммы пока освоено чуть больше половины. Глава региона потребовал как можно скорее перевести деньги аграриям. Особенно это касается небольших фермеров и личных подсобных хозяйств.

«У нас любой день год кормит у селян. Поэтому чем раньше эти деньги дойдут до получателя, тем устойчивее эти малые формы, личные подсобные хозяйства, фермеры будут себя чувствовать при работах, которые им позволят уже в следующем году получить хороший результат. Не может быть, что деньги есть, а до получателя, до агрария они дойти не могут. Это ни в какие объяснения уложиться не может. Как минимум на 80% районы должны быть обеспечены субсидиями для поддержки малых форм хозяйствования. Еще раз подчеркиваю, это обычные люди, которые на земле работают» — сказал Вениамин Кондратьев.

Развитие сельхозкооперации — еще одна из важнейших задач, о которых говорили на совещании. Сегодня в регионе зарегистрировано 145 кооперативов. На Кубани разрабатывают программы поддержки для объединения фермеров. Сейчас в Краснодарском крае кооперативам, которым не больше двух лет, компенсируют до 90% затрат при покупке перерабатывающего оборудования.

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