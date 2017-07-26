Кондратьев оценил строительство теплиц в ЛПХ в Крыловском районе

Губернатор побывал в хозяйстве по выращиванию томатов, а также ознакомился с работой завода по производству минеральной воды и слабоалкогольной продукции.

В станице Крыловской Вениамин Кондратьев посетил ЛПХ Константина Ващенко. Томаты в закрытом грунте в хозяйстве выращивают с 2009 года. Площадь теплиц составляет более 600 кв. м. Владелец ЛПХ рассказал, что с двух теплиц в сезон собирают около 15 т томатов. Продукцию реализуют на ярмарках выходного дня и в магазинах района. По его словам, уже два года помидоры поставляют в Москву под брендом «Кубанские продукты из Крыловского района».

Ващенко отметил, что развить производство помогли около 190 тыс. рублей краевых субсидий. При возведении теплиц фермер использует передовые методы. Все технологии, которые применяют в крупных промышленных производствах, он адаптировал к своему хозяйству.

«Успешно внедрили систему автоматизации полива и вентиляции. Это дает снижение себестоимости за счет сокращения трудозатрат и увеличивает качество продукции. Если изначально урожайность была 25 кг томатов с 1 кв. м, то сейчас — 35-40 кг», — пояснил Ващенко.

Кондратьев отметил, что данное ЛПХ — пример правильно выстроенной работы.

«Вы создали современное тепличное производство, обеспечили работой себя и односельчан. Таким активным фермерам мы готовы и будем помогать», — подчеркнул губернатор.

Затем глава Кубани посетил завод по производству минеральной воды и слабоалкогольной продукции «Фонте». Руководитель компании Роберт Сейранян рассказал, что сейчас на предприятии выпускают 8 тыс. бутылок питьевой воды в час и до 12 тыс. бутылок с вкусовыми добавками, в основном используют местное сырье. Для расширения ассортимента и активного выхода на внутренний рынок построили новую линию по производству слабоалкогольных напитков на основе яблочного сусла мощностью 1,5 млн л в месяц. Сейчас на заводе работают 30 сотрудников, после запуска линии численность увеличится до 100 человек.

«Объективно процент собственных напитков на внутреннем рынке пока небольшой. Но за счет того, что их изготавливают из натурального сырья — местных фруктов и ягод, мы можем постепенно потеснить привозную продукцию», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 июля проводит рабочий день в Крыловском районе.

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