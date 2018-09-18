Кондратьев оценил возможности развития животноводства в Лабинском районе

Глава региона Вениамин Кондратьев, его заместитель Андрей Коробка и глава района Игорь Чагаев посетили одно из крупнейших предприятий муниципалитета — агрофирму «Прогресс».

Основным направлением деятельности хозяйства является выращивание крупного рогатого скота лучших мясных пород и растениеводство. Здесь также выращивают норок, занимаются коневодством.

На ферме насчитывается более 2 тыс. голов коров абердин-ангусской породы. В этом году на приобретение племенного молодняка и компенсацию содержания товарного маточного поголовья предприятие получило субсидии из краевого бюджета в размере более 6,4 млн рублей.

Продукция хозяйства пользуется спросом в сфере ресторанного бизнеса. На качество мраморной говядины в том числе влияет наличие собственной кормовой базы и больших территорий для выпаса скота.

«Земли для выпаса — преимущество Лабинского района, которое мы должны максимально использовать для экономического роста. У района есть ресурсы и условия, чтобы производить говядину высокого качества — такой продукт востребован на рынке края и страны», — отметил Вениамин Кондратьев.

По словам Игоря Чагаева, до 1 декабря в муниципалитете завершится процесс инвентаризации земель. Все свободные площади передадут фермерам.

Ежегодно на Кубани производится 115 тыс. т говядины в живом весе, в том числе около 5 тыс. т мраморной. Ее производят 32 сельхозпредприятия региона.

С начала года на Кубани произвели 37 тыс. т говядины. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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