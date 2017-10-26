Кондратьев оценил ход строительства школы и детского сада в Туапсинском районе

Образовательный комплекс расположен в селе Тенгинка.

Школа будет рассчитана на 400 учеников, детский сад — на 150 мест. Вместе с вице-губернатором Анной Миньковой и исполняющим обязанности главы Туапсинского района Анатолием Русиным Кондратьев посетил новый комплекс.

Строительство ведут с декабря 2014 года. Монтажные работы практически выполнены, в завершающей стадии находятся внутренняя отделка и озеленение территории. Стоимость объектов составляет 484 млн рублей.

«Важно, что мы видим не просто очередной проект, а уже практически полностью построенный комплекс. Деньги вложены немалые, но это — будущее села. На детях мы не можем экономить. Сейчас краевой бюджет максимально перестраивается, он ориентирован на строительство школ, создание всех условий для комфортного образовательного процесса. Только так Кубань будет оставаться таким же динамичным регионом, как и сейчас», — сказал глава края.

В декабре школу и детский сад введут в эксплуатацию. В следующем году в них начнется образовательный процесс. Заниматься в школе будут дети из села Тенгинка, а также ближайших поселений. В учреждении около 40 кабинетов, два спортзала, процедурный и стоматологический кабинеты, актовый зал на 400 мест, несколько залов для занятий творчеством, собственная котельная. Оборудованы восемь подъемников для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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