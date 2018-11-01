Кондратьев оценил ход восстановительных работ в горных селах Сочи

Губернатор 1 ноября посетил ряд населенных пунктов Лазаревского района, где ремонтируют дороги и завершают расчистку улиц.

Глава региона осмотрел село Нижнее Макопсе. В результате паводка на улицы и в несколько домов населенного пункта зашла вода, сейчас работы по расчистке подходят к концу.

Жители также обратились к губернатору с просьбой оказать содействие в восстановлении пешеходного моста через реку Макопсе. Он соединял поселок с соседним населенным пунктом, обеспечивал короткий путь к ж/д станции. Кондратьев поручил местным властям сделать мост к 20 ноября.

Губернатор отметил, что жители села должны как можно быстрее вернуться к привычному укладу жизни.

Глава края оценил ход восстановления на участке автомобильной дороги поселка Макопсе — аул Наджиго. Сообщение с аулом, где живут около 200 человек, восстановили на следующий день после полного разрушения прежней дороги. Новый участок пока гравийный, затем будет сделано асфальтовое покрытие.

Вениамин Кондратьев поблагодарил дорожников за оперативность.

«Это колоссальная работа за короткий срок. Трудно представить, что буквально неделю назад этого участка просто не было», — сказал губернатор.

Он добавил, что сейчас важно провести работу по расчистке русел рек.

«Надо урегулировать вопрос с полномочиями региона, чтобы в дальнейшем нам разрешили проводить работы не только в рамках ЧС. Расчистку русел рек и укрепление их берегов должны вести регулярно, а не от ЧС до ЧС. Полномочия сейчас федеральные, а ответственность — наша перед людьми», — сказал Кондратьев.

После осмотра дороги глава региона посетил аул Наджиго и пообщался с местными жителями. Они рассказали, что на следующий день после разгула стихии им привезли дизельный генератор и подключили электричество. Как заверил мэр Сочи Анатолий Пахомов, на постоянной основе свет заработает к вечеру 1 ноября. Местные власти сейчас ведут работу по ликвидации последствий подтопления. Глава территории добавил, что сами жители тоже принимают активное участие в расчистке аула.

Также губернатор посетил село Аше, где восстановительные работы уже завершили. Расчищать улицы и придомовые территории помогали волонтеры.

Вениамин Кондратьев выразил благодарность всем, кто принимал участие в восстановительных работах, сообщает пресс-служба администрация Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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