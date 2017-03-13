Кондратьев: оформление ОСАГО должно быть доступно во всех населенных пунктах края

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в марте провел совещание по вопросам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Участие в заседании приняли зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин, руководители краевых, федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных и судебных органов региона.

«У нас была огромная проблема с полисами ОСАГО. К ее решению активно подключились правоохранительные органы, прокуратура края, федеральные ведомства и прежде всего Банк России. Совместными усилиями ситуацию мы выровняли. Конечно, еще далеко до идеала, но обстановка рабочая», — сказал Вениамин Кондратьев.

В 2016 году в крае остро стояла проблема полисов ОСАГО. Водители жаловались на отсутствие бланков, навязывание оплаты дополнительных продуктов, многочасовые очереди в офисах страховых компаний. По словам Владимира Чистюхина, по сравнению с Волгоградской и Ростовской областями на Кубани ситуация сдвинулась с мертвой точки в сторону решения проблемы.

«Мы вместе предприняли комплекс мер для повышения доступности ОСАГО, однако необходимо продолжать работу», — отметил представитель Банка России.

Для выравнивания ситуации на рынке автострахования в 2016 году была запущена система «Единый агент РСА». Сегодня система работает в 16 регионах страны. Через нее было продано 635 тыс. полисов ОСАГО, из них более 30% — 197 тыс. — приходится на Краснодарский край.

«Система «Единого агента» была введена для того, чтобы страховые компании, которые не получают прибыль в проблемных регионах, а только несут убытки — а Краснодарский край относится именно к таким регионам — могли распределять убытки между собой. В стране 22% полисов распространяется через «Единого агента». Это неплохой результат», — добавил Чистюхин.

Ситуация изменилась в лучшую сторону и благодаря введению в январе системы обязательного заключения договоров ОСАГО в электронном виде. По словам представителя ЦБ, продажи с начала года показали, что южные регионы вышли вперед. В феврале каждый пятый оформленный электронный полис в России приходился на жителя Кубани.

Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на том, что не во всех населенных пунктах края есть Интернет, а также жители нередко жалуются на сбои в системе электронного страхования.

«По количеству машин Краснодарский край сегодня входит в число лидеров в стране. На 1 тыс. человек в одном только Краснодаре приходится в среднем 437 автомобилей, даже в Москве меньше — 417. Оформление страхового полиса должно быть одинаково доступно как в городах, так и в небольших населенных пунктах края», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что любые сбои в системе ОСАГО, как и в целом в транспортной сфере, прямая угроза социальной стабильности для региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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