Кондратьев: около 50% ссузов Кубани соответствуют международным стандартам

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, планируется увеличить долю учебных заведений, соответствующих международным стандартам WorldSkills, расширить перечень профессий и специальностей, которые необходимо поддерживать.

Кондратьев отметил, что благодаря проведению в крае чемпионатов «Молодые профессионалы» ссузы смогли получить современное оборудование.

Он уточнил, что планируется увеличить долю таких учебных заведений в том числе с помощью тех поручений, которые дал президент Владимир Путин. Губернатор подчеркнул, что это дополнительная возможность повысить уровень выпускников ссузов, сделать их более востребованными и конкурентоспособными на рынке труда. Прежде всего, речь идет о постоянном улучшении материально-технической базы государственных образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин поручил вести оценку качества подготовки в ссузах по стандартам WorldSkills и увеличить долю организаций, которые реализуют основанные на них образовательные программы.

В 2017 году в Краснодаре проходил финал национального чемпионата WorldSkills Russia. Лидером медального зачета стала сборная Москвы, второе место заняла сборная Татарстана, третье — команда Краснодарского края.

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