Кондратьев опроверг заявление Минэнерго об отключении света в Крыму из-за жары на Кубани

Глава региона заявил, что настоящая причина отключения — сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС.

Кондратьев сообщил об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Это же отключение оставило без света и несколько районов Краснодарского края. Сейчас линия уже запитана. Наши энергетики восстановили подачу электроэнергии как в Краснодарском крае, так и в Крыму — через энергомост», — отметил глава региона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Министерство энергетики РФ заявило, что масштабное отключение света в Крыму произошло из-за аномально высокой температуры в Юго-Западном районе Краснодарского края.

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