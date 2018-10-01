Кондратьев: открытие движения большегрузов по Крымскому мосту укрепит экономику Кубани и Крыма

Мост открыли для движения грузового транспорта 1 октября.

«Открытие движения для большегрузов по Крымскому мосту для Краснодарского края, безусловно, не менее важно, чем для наших соседей. Это укрепит экономику регионов, расширит возможности для сотрудничества бизнеса. Если сейчас у края с Крымом уже достаточно хорошими темпами налаживается взаимодействие в курортной отрасли, то теперь мы сможем говорить о другом уровне экономических связей в промышленности, строительстве, потребительской сфере», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что кубанские производители смогут значительно увеличить поставки своей продукции на рынок полуострова. По его словам, Крым сегодня становится все более привлекательным для инвесторов, часть из них будет из Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за первые несколько часов по Крымскому мосту проехали более 700 грузовиков.

Автодорожную часть моста открыли для движения 16 мая.

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