В Краснодаре начал работу первый детский инновационный технопарк.

О программе обучения в новом образовательном центре рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, «Кванториум» позволит юным жителям Кубани бесплатно заниматься по наиболее эффективным формам обучения на новейшем оборудовании.

Глава региона добавил, что все специалисты центра прошли обучение в образовательном центре «Сколково» и в лучших профильных технопарках России.

«Открытие «Кванториума» — знаковое событие для развития всей системы дополнительного образования края. В технопарке созданы условия для ускоренного технического развития детей с семи лет. Все это позволит приобрести детям дополнительные знания и умения, которые помогут им определиться с будущей профессией. Здесь будут заниматься более 1 тыс. школьников», — рассказал Кондратьев.

По словам губернатора, на создание детского технопарка из федерального и краевого бюджета направили более 83 млн рублей.

В торжественном открытии «Кванториума» приняла участие вице-губернатор Анна Минькова. Она осмотрела лаборатории и пообщалась с учениками технопарка.

«Перед нами стояла задача — создать центр, который будет по-настоящему нравиться школьникам, где они смогут заниматься наукой и применять свои знания на практике. Теперь задача педагогов, которые прошли строгий отбор, — заложить в умы ребят самые современные знания», — отметила заместитель главы края.

В «Кванториуме» на площади 1,1 тыс. кв. м будут работать пять уникальных лабораторий разного профиля: «Аэроквантум», «Энерджиквантум», «IT-квантум», «Робоквантум», «Биоквантум» и Хай-тек цех, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в «Кванториуме» планируют учить школьников создавать роботов, беспилотные летательные аппараты и компьютерные программы.

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