Кондратьев отметил положительный опыт Краснодара в достройке проблемных домов

Об этом губернатор Вениамин Кондратьев заявил 22 мая на краевом селекторном совещании, посвященном теме незаконного строительства.

«Наведение порядка с самостроями и обманутыми дольщиками — это то, чего сегодня справедливо требуют жители края. Люди покупают жилье, узаконенное судом. Сегодня каждый говорит, что он не виноват. Надо быть честными. Не нужно изображать видимость борьбы с самостроями. Надо реально с ними бороться», — сказал глава региона.

Наиболее остро проблема стоит в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе. Вениамин Кондратьев поставил задачу главам муниципалитетов держать под контролем каждый из многоквартирных домов, по которым есть задержки строительства.

Кондратьев отметил положительный опыт и активность Краснодара по достройке проблемных домов, по которым были нарушены сроки сдачи в эксплуатацию. Губернатор спросил у мэра Евгения Первышова, как сегодня обстоит ситуация, особенно по тем объектам, которые необходимо достраивать, но они малопривлекательны для инвесторов.

«Результат Краснодара в части решения проблем с затянувшимися стройками возможен благодаря совместной слаженной работе краевых и городских профильных подразделений и ведомств. По большинству проблемных многоквартирных домов у нас сегодня найдены способы достройки с привлечением инвесторов», — отметил Евгений Первышов.

По его словам, 23 проблемных объекта в городе имеют слабую инвестиционную составляющую. В этих случаях власти планируют использовать закон по предоставлению земельных участков в качестве компенсации инвесторам, которые возьмутся за такие строительные объекты.

Соответствующий закон вступит в силу через два месяца. Глава Краснодара добавил, что в настоящее время администрация города проводит работу по определению территорий для возможной компенсационной передачи застройщикам, которые зайдут на проблемные стройки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев 22 мая вместе с заместителями, представителями силовых структур и ведомств края осмотрел проблемные дома в Сочи. Губернатор предложил мэрии города совместно с судьями проводить выездные совещания, детально погружаясь в каждый вопрос, связанный с незаконным строительством. По его словам, в Сочи много проблем: дома не проходят экспертизу, застройщики строят без разрешения.

На Кубани с начала года Госстройнадзор отклонил 230 заявок застройщиков на соответствие.

Проблемы обманутых дольщиков и незаконного строительства — одни из самых острых на Кубани. Только в прошлом году в суды Кубани было подано более тысячи исков о сносе капитальных строений. Из них 71 — это многоквартирные дома.

В Краснодарском крае затянувших строительство домов застройщиков будут лишать права на землю.

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