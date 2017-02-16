Кондратьев отметил важность участия молодых депутатов в развитии Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 февраля принял участие в XII собрании Совета молодых депутатов Кубани.

Мероприятие прошло во дворце спорта «Олимп». В заседании приняли участие председатель ЗСК Владимир Бекетов, председатель Совета молодых депутатов края Дмитрий Ламейкин, вице-губернаторы и около 1,6 тыс. депутатов со всего региона.

Кондратьев отметил, что поиск молодых, перспективных кадров, привлечение их в экономику и управление — одна из ключевых задач власти. Кубанский парламент – самый сильный в стране, и очень важно, чтобы эти люди становились реальной, действенной силой, добавил губернатор.

«Среди вас мы хотим рассмотреть тех, кто сможет стать лидером, локомотивом в политике и экономике, кто ярче и активнее заявит о себе. В программах развития региона очень важно ваше участие. Когда вы занимаете место в парламенте, вы уже не скажете, что от вас ничего не зависит, вы можете активно участвовать в жизни края. Самое главное, чтобы у вас была ответственность перед жителями за те управленческие решения, которые вы будете принимать. Вы — думающее поколение, у вас большой потенциал и большое завтра», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Владимир Бекетов высоко оценил деятельность молодых депутатов, отметив, что их работа вызывает доверие жителей.

«Совет состоялся как надежный и неотъемлемый элемент общества, вы уже не раз делом доказывали свои возможности», — заявил спикер ЗСК.

Во время съезда был избран новый председатель Совета молодых депутатов. Им стал депутат ЗСК Александр Поголов, ранее занимавший должность заместителя председателя совета.

В завершение мероприятия Вениамин Кондратьев и Владимир Бекетов наградили активистов. Благодарности губернатора и почетные грамоты ЗСК получили 25 человек, также вручили дипломы победителей краевых конкурсов среди молодых депутатов края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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