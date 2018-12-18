Кондратьев: перед праздниками обстановка в регионе должна оставаться стабильной

Глава региона 18 декабря провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что главное — обеспечить противопожарную и антитеррористическую безопасность в соцучреждениях, ТРЦ и на рынках, на вокзалах и в аэропортах.

«В преддверии праздничных дней необходимо сделать все, чтобы обстановка в регионе оставалась стабильной, для этого нужна концентрация усилий всех ведомств и служб края», — сказал губернатор.

Врио начальника ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Сергей Воложинов доложил, что личный состав органов внутренних дел региона с конца декабря переходит на усиленный вариант несения службы.

«В период новогодних и рождественских праздников планируется задействовать 11 тыс. сотрудников полиции, 8 тыс. представителей общественных формирований правоохранительной направленности. В местах проведения мероприятий используют 18 стационарных металлодетекторов», — сказал он.

В числе тех, кто будет обеспечивать порядок в крае — 5 тыс. казаков.

Начальник управления ФСБ России по краю Игорь Колосов отметил, что там, где будут проходить массовые гуляния, необходимо усилить патрулирование.

На совещании особое внимание уделили готовности дорожных и коммунальных служб к возможным погодным катаклизмам.

«Главы муниципалитетов, спасатели — держите на особом контроле уровень воды в реках, следите за прогнозами, проверьте все системы оповещения, дорожные и коммунальные службы — нельзя допустить повторения транспортного коллапса из-за снегопада, как это было в ноябре», — призвал губернатор.

Кроме того, на предмет соблюдения правил хранения и торговли проверят все магазины с пиротехникой.

Кондратьев уделил отдельное внимание Сочи, где уже стартовал зимний сезон.

«На Красную Поляну приедет много гостей, они должны получить качественный и безопасный отдых. Все службы должны быть готовы отреагировать на любые ЧП. Для координации их работы по примеру прошлых лет необходимо создать оперативный штаб. Руководство штабом возглавит мой первый заместитель Андрей Алексеенко», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Все новости по теме:

Новый год — 2019

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник