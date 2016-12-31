Кондратьев поблагодарил кубанских спасателей за помощь в поиске Ту-154

31 декабря в 16:39

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 31 декабря выразил благодарность сотрудникам краевого министерства ГО и ЧС, которые принимали участие в операции по обнаружению самолета Ту-154 под Сочи.

Кубанские спасатели круглосуточно проводили мониторинг побережья Черного моря от Сочи до Туапсе. Протяженность этого участка составляет около 20 км. На территории были установлены посты и пункты наблюдения. В поисках принимали участие более 200 человек личного состава «Кубань-Спас» и 40 спасателей из Сочи.

«Круглосуточно, в сложных погодных условиях наши спасатели исполняли свой долг. Даже профессиональный праздник — День спасателя России, они встретили на работе. Их работа — для настоящих мужчин. Она достойна глубокого уважения и восхищения», — сказал Кондратьев.

Губернатор поручил поощрить всех задействованных в поисковой операции сотрудников региональной спасательной службы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

В Черном море в месте падения Ту-154 29 декабря завершилась активная фаза поисков.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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