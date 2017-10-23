Кондратьев поблагодарил участвовавших в поиске туапсинского школьника

Во время поисково-спасательной операции, которая беспрерывно длилась в течение суток, 12-летний Алексей Шмаков был найден.

«Я благодарю за оперативную и качественную работу сотрудников МЧС, полицейских, казаков и волонтеров. Более того, ситуация показала, что у нас много неравнодушных людей. К поискам подключились местные жители, охотники, опытные туристы», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что Алексей чувствует себя хорошо. Школьник вышел к казакам, которые патрулировали окрестности у станицы Калужской в Северском районе.

«Но это не значит, что ситуация снята с контроля. Министерство образования края всесторонне изучает причины случившегося», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе в лесу у станицы Саратовской 22 октября во время соревнований по спортивному ориентированию пропал 12-летний Алексей Шмаков. Мальчик прошел на маршруте первые четыре точки, однако на пятую уже не вышел. К поисками были привлечены сотрудники МЧС, полицейские, казаки и волонтеры, а также беспилотник, оборудованный дневной и тепловизионной камерой. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил привлечь максимум сил к поиску мальчика. В Горячем Ключе работал оперативный штаб под руководством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко.

Вместе с мальчиком в тот же день на соревнованиях пропала 13-летняя девочка. Ее вывели из леса спасатели около 18:00 22 октября.

Алексея Шмакова нашли в 16:40 23 октября. Всего в поисково-спасательных работах было задействовано 474 человека, 65 единиц техники и три вертолета. На месте работал психолог.

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