Кондратьев: почти 70% краевого бюджета 2019 года направят на соцсферу

Доходы региона в следующем году запланированы на уровне 272,5 млрд рублей.

В ходе 15-й сессии ЗСК глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что в нынешнем году стояла задача мобилизовать в бюджет 260 млрд рублей собственных доходов.

«По итогам года мы выйдем на цифру не менее 265 млрд. Эти дополнительные поступления — резерв прочности, гарант того, что мы выполним все социальные обязательства», — подчеркнул губернатор.

В следующем году доходы Кубани запланированы на уровне 272,5 млрд рублей. Кондратьев отметил, что бюджет региона по-прежнему остается социально ориентированным.

Комментируя проект бюджета края на следующий год, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что практически все средства будут направлены на реализацию 26 государственных программ Краснодарского края, предполагающих развитие образования, здравоохранения, спорта, сети автомобильных дорог, ЖКХ.

«Хочу заверить, что мы и далее будем отслеживать ход выполнения государственных программ», — сказал Бурлачко.

Министр финансов региона Сергей Максименко добавил, что по проекту закона «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» состоялись публичные и парламентские слушания. Депутаты 28 ноября приняли документ в первом чтении, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник