Кондратьев поддержал идею присвоить Горячему Ключу звание Города воинской славы

Если идею одобрят депутаты города, заявку направят в оргкомитет «Победа».

«Как губернатор и житель Кубани, я полностью поддерживаю инициативу жителей Горячего Ключа о присвоении городу звания воинской славы», — заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, особенно ценно то, что работу по присвоению городу почетного звания начали в этом году, когда жители Кубани отмечают 75-летие освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

«Надеюсь, что городские и краевые депутаты одобрят эту инициативу, и мы отправим заявку в оргкомитет «Победа»», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ветераны Горячего Ключа просят присвоить городу почетное звание «Город воинской славы». По их мнению, важно переосмыслить роль, значение и историческую важность успеха Туапсинской оборонительной операции в районе Горячего Ключа по линии хребет Котх — долина реки Псекупс. С августа 1942 года по январь 1943 года был предотвращен прорыв немецкой армии на Туапсе — Джубга по территории Горячего Ключа в направлениях перевалов хребта Котх. Эту операцию можно считать одним из значимых и ключевых этапов битвы за Кавказ. Жители уже собрали 25,5 тыс. подписей.

Акцию запустили в преддверии 75-й годовщины со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

В Краснодарском крае уже два города носят это звание. В 2012 году почетный статус присвоили Туапсе, а спустя год Анапе.

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