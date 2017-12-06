Кондратьев поддержал решение Путина участвовать в президентских выборах

Владимир Путин 6 декабря объявил об участии в президентских выборах 2018 года.

О решении баллотироваться на еще один срок глава государства заявил в ходе встречи с работниками автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

«Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента РФ», — сказал Владимир Путин.

Решение Путина многие политики назвали важным для будущего страны. Своим мнением с журналистами поделился и губенатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«За многие века у России мощный лидер, который сегодня определяет приоритеты на международной арене. Это наш президент Владимир Владимирович Путин. Именно он сделал наше Отечество сильным и сплоченным. Благодаря ему мы имеем устойчиво растущую экономику, социальную и политическую стабильность. У нашей страны есть все основания для дальнейшего роста, как экономики, так и благосостояния ее граждан. С сильным президентом Владимиром Путиным будет сильной и Россия. Мы все должны сплотиться вокруг него для реализации его экономических и политических решений, для дальнейшего процветания нашего Отечества», — сказал Вениамин Кондратьев.

Избирательная кампания стартует уже в этом месяце. А принять важное решение россиянам предстоит в марте 2018 года.

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