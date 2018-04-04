Кондратьев поднялся на две позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Рейтинг по итогам марта 2018 года составило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибавил два пункта и переместился с 16 на 14 место.
Лидером рейтинга остался мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На третьей строке — губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Ключевым трендом рейтинга, который оказал максимальное влияние на распределение мест и на их динамику, стали президентские выборы в России, сообщает «Федерал Пресс».
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