Кондратьев поднялся в рейтинге губернаторов-блогеров на девять пунктов

Губернатор Кубани вошел в десятку самых цитируемых руководителей регионов РФ.

«Медиалогия» подготовила медиарейтинг губернаторов за октябрь. В исследовании учитывалась цитируемость блогов глав регионов в средствах массовой информации, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Глава края Вениамин Кондратьев поднялся на девять строчек и занял в рейтинге восьмую позицию с индексом цитируемости 156,3. Чаще всего в октябре СМИ цитировали заявление губернатора в Twitter о том, что Кубань готова оказать Крыму необходимую помощь после «большой трагедии в Керчи».

Возглавил общероссийский рейтинг глава Чечни Рамзан Кадыров. В первой тройке — глава Крыма Сергей Аксенов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Индекс цитируемости (ИЦ) — медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего эти записи.

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