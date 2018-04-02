Кондратьев подтвердил, что сгоревшая в Сочи пятиэтажка является самостроем

Глава Краснодарского края заявил, что будет проведена тщательная проверка причин возгорания.

«По предварительным данным, сгоревший дом — самострой. И такое ЧП — это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки», — сказал Вениамин Кондратьев.

Он также отметил, что в Сочи работает межведомственный штаб, эвакуированным жильцам оказывается необходимая помощь.

«Все люди должны быть оперативно расселены. Соответствующие распоряжения отданы. Кроме того, всем пострадавшим в полном объеме будет оказана необходимая помощь», — цитирует главу региона «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 19:38 ликвидировали открытое горение. Сообщение о пожаре в доме на улице Пятигорской поступило в 17:43. Из горящего здания эвакуировали 50 жильцов, для которых подготовили пункт временного размещения.

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