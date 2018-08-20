Кондратьев подвел итоги реорганизации МФЦ на Кубани

В крае завершили перевод МФЦ с муниципального уровня на региональный. Теперь получать государственные и муниципальные услуги можно в любом МФЦ региона вне зависимости от места прописки.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что при централизации вся инфраструктура МФЦ была сохранена. Сейчас это 57 офисов и 335 структурных подразделений, работающих в сельских поселениях. С начала года сотрудники многофункциональных центров приняли около 3,5 млн обращений. По статистике, более 98% пользователей положительно оценили качество полученных услуг.

«Это хороший показатель, но, тем не менее, есть моменты, которые надо доработать. Поступают жалобы на очереди, ожидание дольше 15 минут, на ошибки специалистов. Прошу руководителей филиалов обратить на это внимание. Реорганизация задумывалась не только чтобы изменить форму. Главное, чтобы люди почувствовали качественные изменения в работе центров», — сказал Кондратьев.

Руководитель департамента информатизации и связи региона Евгений Юшков сообщил, что первое полугодие для МФЦ стало в большей степени подготовительным этапом в становлении централизованной системы. Оптимизированы внутренние процессы, подготовлена документация, запущен ряд логистических решений.

«Сейчас все обеспечивающие функции централизованы и переданы в краевой аппарат. Выстроена система управления сетью МФЦ, которая позволяет оперативно решать возникающие вопросы», — сказал Юшков.

Состоялось награждение победителей конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края». Девять специалистов получили дипломы и призы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник