Кондратьев подвел итоги Российского инвестиционного форума

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 марта прокомментировал итоги Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи.

Делегация Кубани заключила 200 протоколов и соглашений в инвестиционной сфере на общую сумму около 140 млрд рублей. По предварительным данным, наибольшее количество документов подписали в сфере АПК — более 90. В сфере строительства заключили 30 соглашений, курортов и туризма — 22 договора, промышленности — 21 соглашение.

По объему привлеченных инвестиций более 52 млрд рублей заложено в соглашениях в сфере ЖКХ и ТЭК. Это около 40% от общего числа. Более 49 млрд рублей планируется направить на реализацию проектов в строительной сфере. Доля объема привлеченных инвестиций в сельское хозяйство края составляет 18% от общего числа. Это около 25 млрд рублей.

«Многие опасались, что форум, сменив название и сроки проведения, растеряет свою значимость, утратит функциональность. Однако по факту мы увидели совсем другое: впервые на форум собрались все субъекты страны, съехались почти все губернаторы, многие вообще впервые узнали о потенциале друг друга. Мероприятие стало по-настоящему российским инвестиционным форумом», — сказал губернатор.

По его словам, форум вызвал большой интерес иностранных гостей.

«Состоялся ряд переговоров с делегацией Японии, деловой завтрак с итальянскими представителями, впервые за много лет мы возобновили диалог с бизнесом с американским капиталом», — пояснил глава Кубани.

Он отметил, что соглашения, которые подписал край на форуме, имеют социальную направленность. Это говорит о стремлении бизнеса повысить качество жизни людей.

«Соглашения, которые мы заключили с «Почта Банком», сетью розничных магазинов «Магнит», «ЮТэйром», содержат в основе не только коммерческий интерес бизнеса, но и желание обеспечить более комфортные условия для наших жителей, повысить уровень качества жизни. Аналогичный пример — соглашение с белорусским предприятием «Могилевлифтмаш». Локализация производства их оборудования на территории края окупится, в лучшем случае, через десять лет, но бизнес готов пойти на это, потому что благодаря этому проекту в наших многоквартирных домах будет современная техника. Кроме того, будет быстрее производиться ремонт существующего оборудования. Жители от этого только выиграют», — рассказал губернатор.

Кондратьев уточнил, что Кубань при подготовке к форуму не ставила задачу представить большое количество проектов, главным было качество их сопровождения.

«Форум нужен не для галочки. Не столь важно, сколько мы представим проектов и подпишем бумаг. Важнее, какой будет результат и отдача. Мы взяли за основу алгоритм: подписали соглашение, разработали дорожную карту, выполнение которой отслеживается конкретным специалистом. Таким образом инвестор не чувствует себя брошенным. Край и муниципалитеты ведут его к конечному результату, создавая вместе экономику территории», — сказал он.

Глава края привел в пример подписание дорожной карты с группой компаний БТК, которая объединяет предприятия легкой промышленности. На форуме 2016 года край заключил с компанией соглашение, сейчас намерения инвестора были конкретизированы согласно дорожной карте.

«Инвестор видит нашу готовность сотрудничать, мы видим его уверенное желание работать на нашей территории. За этим — новые рабочие места, налоги, социальная стабильность», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 27 и 28 февраля прошел Российский инвестиционный форум. На нем Кубань подписала соглашения на 140 млрд рублей.

О том, как прошел первый день на Российском инвестиционном форуме в Сочи, читайте здесь.

Фоторепортаж с Российского инвестфорума в Сочи смотрите здесь.

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