Кондратьев подвел предварительные итоги инвентаризации госимущества в регионе

В ходе традиционного часа контроля 23 августа участники обсудили повышение эффективности использования земли и объектов недвижимости, находящихся в собственности края и органов власти.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, в Краснодарском крае земля является одним из главных ресурсов и должна использоваться грамотно.

«Экономически привлекательные участки не могут простаивать. Цель инвентаризации — не просто посчитать участки и объекты, а, прежде всего, — навести порядок с использованием земель в регионе. Если в муниципалитете есть этот порядок, есть хозяйский подход, то всегда найдется земля для инвестпроекта, для строительства школы или решения других социальных проблем», — подчеркнул он.

По поручению губернатора на Кубани провели работу по инвентаризации госимущества. С 2017 года в крае выявили более 13 тыс. земельных участков. Из них в хозяйственную деятельность вовлечено всего 1 тыс. 848 участков. Лидерами по количеству используемых земель стали Лабинский, Белореченский, Кавказский, Тбилисский, Отрадненский, Ейский районы.

Участки не задействованы в Геленджике, Щербиновском, Темрюкском Новокубанском, Калининском и Выселковском районах. При этом в Сочи вообще не указано ни одного участка, который можно ввести в оборот, подчеркнул губернатор.

«Есть масса примеров, когда в курортных территориях на землях ИЖС строятся гостиничные комплексы, в краевом центре и на этих землях можно встретить и автосервис, и магазин. При этом ставка земельного налога для гостиниц в 28 раз выше налога для ИЖС. Считайте сами, сколько недополучают ваши бюджеты», — сказал глава региона.

Кондратьев поручил департаменту имущественных отношений взять этот вопрос на особый контроль и провести проверки во всех муниципалитетах на предмет соответствия вида использования земли и категории налогов.

Особое внимание необходимо уделить и вовлечению в хозяйственный оборот 187 зданий и помещений, которые сейчас простаивают.

В ходе совещания также обсудили строительство ряда социальных объектов в муниципалитетах. Так, например, в Крымском районе планировали сдать спортивный комплекс с плавательным бассейном в 2018 году, однако предыдущий подрядчик не выполнил свои обязательства, проект отправлен на корректировку, объявлены торги, в сентябре планируется заключить новый контракт с подрядчиком.

В Крыловском районе ведутся работы по реконструкции кинотеатра «Октябрь». Взять на особый контроль проводимые работы губернатор поручал главе района Виталию Демирову в ходе поездки в муниципалитет. Здание не ремонтировалось с момента открытия в 1971 году. По словам руководителя муниципалитета, реконструкция уже началась и завершится в декабре текущего года: предполагается разделить существующий кинозал на два, вместимость каждого составит 76 зрительных мест. Также там установят современное цифровое оборудование, отремонтирована крыша и обновлен фасад, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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