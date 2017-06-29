Кондратьев подвел предварительные итоги матчей Кубка конфедераций в Сочи

Последняя игра спортивного турнира в городе-курорте пройдет 29 июня: в полуфинале встретятся сборные Германии и Мексики.

«Первые три игры в Сочи посетили около 80 тыс. человек. На полуфинале ожидается еще около 35 тыс. болельщиков. И мы постарались сделать так, чтобы все они чувствовали себя максимально комфортно и еще не раз вернулись в Сочи уже в качестве туристов», — рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев журналистам.

Глава края подчеркнул, что особое внимание уделяется вопросам безопасности болельщиков и гостей курорта. Всего за общественным порядком в городе следят более 8 тыс. человек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Мне бы не хотелось забегать вперед, игры еще не закончились, но по итогам трех прошедших матчей мы можем говорить, что безопасность в Сочи организована на высоком уровне», — отметил глава региона.

Он также обратил внимание на организацию работы транспорта в период проведения игр.

«По договоренности с РЖД в Сочи дополнительно курсировали пригородные поезда и поезда дальнего следования. В дни матчей проезд для болельщиков был бесплатным. И этот опыт мы рассчитываем использовать и на чемпионате мира», — сказал глава региона.

По его словам, Кубок конфедераций еще раз показал, что Кубань может справиться с проведением спортивных международных соревнований самого высокого уровня.

«Мы ждем всех болельщиков на чемпионате мира в 2018 году и гарантируем такой же радушный прием», — заключил губернатор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», финал Кубка конфедераций состоится в Санкт-Петербурге 2 июня. На площади Южного мола в Сочи пройдет его прямая трансляция, а также спортивный праздник.

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