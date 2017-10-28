Кондратьев пообщался с участниками праздника «Урожай-2017»

До начала официальной церемонии 28 октября губернатор Вениамин Кондратьев пообщался с участниками праздника, посетил курени, расположенные на площади дворца спорта «Олимп» в Краснодаре.

Кондратьев поблагодарил всех, кто растил и убирал зерно, овощи, фрукты, кто возделывал рисовые чеки.

«Благодаря вам уверенно развивается АПК края. В тоже время заниматься сельским хозяйством сегодня, как никогда выгодно — есть господдержка, есть рынок сбыта. Важно занять освободившиеся от импорта продуктовые полки нашей кубанской продукцией. Она самая качественная, самая лучшая в стране», — отметил руководитель региона.

Свою продукцию на ярмарке представили передовые районы края. Развернута и демонстрация сельхозтехники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 3 тыс. человек приехали на праздник «Урожай-2017» в Краснодаре.

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