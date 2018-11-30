Кондратьев попал в топ-10 губернаторов по упоминаемости в соцсетях за октябрь

В рейтинг «Медиалогии» вошли действующие главы регионов РФ в октябре 2018 года.

Лидерами рейтинга стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Андрей Воробьев (Московская область).

Глава Кубани занял десятое место в списке. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с актером и бизнесменом Стивеном Сигалом в Краснодаре, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Индекс цитируемости (ИЦ) — медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего эти записи.

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