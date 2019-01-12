Кондратьев поприветствовал участников фестиваля «КиВиН-2019» в Сочи

Юбилейный фестиваль КВН проведут с 12 по 25 января. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев написал приветственное обращение к участникам в своем аккаунте в Twitter.

«Рад приветствовать в Краснодарском крае участников 30-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2019» @kvnofficial! Я знаю, какая это армия веселых и находчивых, а главное — дружных молодых людей», — написал Вениамин Кондратьев.

Глава региона также пожелал командам удачи, благосклонности жюри и удовольствия от этих дней.

Заявки на участие подали более 620 команд из России и других стран. Среди участников есть и кубанские сборные. Просмотр команд пройдет в два этапа: 13-17 и 19-20 января. После этого 24 января состоится телевизионная съемка Фестиваля, также объявят участников телевизионных лиг Международного союза КВН, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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