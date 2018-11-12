Кондратьев поприветствовал участников фестиваля «Вечевой колокол»

В Краснодаре 12 ноября открылся XX Кубанский фестиваль православных фильмов, который проходит по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

В этом году фестиваль посвящен 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко.

Глава региона Вениамин Кондратьев поздравил кубанский фестиваль с юбилеем, отметив, что уже 20 лет кинофорум собирает на одной площадке фильмы-призеры ведущих российских и зарубежных православных киноконкурсов.

«Фестиваль возвращает к истокам, которые во все времена позволяли нашему народу справляться с любыми испытаниями и трудностями, пробуждает нравственность и духовность. Мы обсуждаем вопросы веры и морали, возрождаем семейные ценности», — отметил губернатор.

Кондратьев добавил, что киноленты фестиваля помогают заложить основы воспитания и патриотизма, формирования мировоззрения молодежи.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор подчеркнул, что фестиваль получил поддержку со стороны власти, приобрел звание международного, стал площадкой для общения режиссеров и сценаристов.

«Все начиналось со скромного кинопоказа фильмов о вере, истории православия, духовных вопросах общества. Но столь сильна оказалась жажда прикосновения к красоте православия через кино, что в скором времени этот фестиваль стали ждать», — сказал Исидор.

В рамках фестиваля в малом концертном зале Кубанского казачьего хора с 13 по 15 ноября пройдут показы фильмов-призеров отечественных и зарубежных православных кинофестивалей. Откроет фестиваль кинолента краснодарского режиссера Валерия Тимощенко «Чистая победа. Сталинград».

Победителей определят в 11 номинациях. Имена призеров назовут на церемонии закрытия фестиваля 16 ноября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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