Кондратьев попросил привлечь сотрудников Росгвардии к охране детских лагерей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 апреля обозначил необходимость охраны детских лагерей вневедомственными подразделениями Росгвардии.

Об этом говорили в ходе совещания, которое провел главнокомандующий войсками Национальной гвардии РФ Виктор Золотов. В мероприятии принял участие Вениамин Кондратьев, начальник Главного управления Росгвардии по региону Сергей Власенко, представители территориальных органов ФСБ, МВД и МЧС России.

Золотов отметил высокий уровень совместной работы подразделений Росгвардии с федеральными органами власти Краснодарского края и администрацией региона.

«На улицах городов и поселков, в своих домах люди должны чувствовать себя спокойно, в безопасности и быть уверенными, что мы незамедлительно придем к ним на помощь», — подчеркнул глава Росгвардии.

Кондратьев сообщил, что за год своей деятельности на территории региона Росгвардия зарекомендовала себя как структура, оперативно выполняющая все возложенные на нее полномочия. Сотрудники участвовали в обеспечении безопасности крупных международных событий, поддержании правопорядка на улицах региона. Губернатор подчеркнул, что в охране общественного порядка Росгвардия может рассчитывать на помощь казаков.

«Знаю, что есть инициатива создания в структуре ведомства казачьих формирований. Мы ее поддерживаем. Край заинтересован в повышении профессионализма казаков», — отметил глава региона.

По мнению Вениамина Кондратьева, взаимодействие Росгвардии и Краснодарского края можно расширить в части охраны объектов регионального значения, где проводятся масштабные массовые мероприятия. Для региона также важно содействие силового ведомства в обеспечении безопасности в детских лагерях.

«Прежде всего речь идет о детских лагерях, которые сегодня охраняются ЧОПами. К нам едут дети со всей страны, и мы должны сделать все возможное, чтобы их отдых был безопасным. Если возможно, просим расширить штат межведомственной охраны и включить в список охраняемых объектов детские лагеря», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что со своей стороны край и муниципалитеты гарантируют своевременное оказание всей необходимой помощи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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