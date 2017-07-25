Кондратьев попросил ЗСК поддержать отмену курортного сбора для кубанцев

Введение такой нормы в краевой закон глава региона Вениамин Кондратьев 25 июля обсудил с председателем кубанского парламента Владимиром Бекетовым.

«Важно понимать, насколько мы можем обеспечить комфортную работу закона для кубанцев. В федеральном законе предусмотрено 19 льготных категорий граждан, которые не будут платить курортный сбор, мы предлагаем на уровне региона внести еще одну — это все жители края», — сказал Вениамин Кондратьев.

Владимир Бекетов отметил, что вопросы действия закона на территории Кубани уже прорабатываются. В крае будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители Законодательного собрания и муниципалитетов.

«Это правильное предложение — освободить жителей края от уплаты сбора, федеральный закон позволяет это сделать», — подчеркнул спикер ЗСК.

Глава Кубани подчеркнул, что расходование средств должно контролироваться при участии жителей региона. Для этого планируется создать специальный совет, в который войдут эксперты, общественники и представители санаторно-курортной сферы. Информация о том, на что планируется направить собранные средства, будет размещена на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края.

«Если люди будут понимать, что деньги идут только на поддержание и развитие курортной инфраструктуры, тогда закон будет дееспособным и нареканий мы не получим», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума 19 июля окончательно приняла закон о введении курортного сбора. В Совете Федерации одобрили закон 25 июля. Планируется, что закон о курортном сборе на уровне Краснодарского края примут до 1 декабря.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 августа 2016 года на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма предложил ввести механизм курортного сбора, а полученные таким образом средства направлять в местные бюджеты. Мэр Геленджика Виктор Хрестин поддержал инициативу, назвав введение курортного сбора необходимой мерой.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил правительству ввести курортный сбор до марта 2017 года. Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 13 октября 2016 года предложил протестировать курортный сбор в пяти регионах России.

Кондратьев в декабре 2016 года рассказал, кто и как будет платить курортный сбор и повлияет ли его введение на турпоток. Он заявил, что в крае планируют определять курортный сбор как налоговый платеж.

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