Кондратьев: попытаемся сделать так, чтобы ФК «Кубань» снова заявил о себе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал банкротство футбольного клуба.

Глава региона отметил, что клуб можно было спасти, но еще не все потеряно. Сумма задолженности и непонятные контракты отпугивают многих потенциальных партнеров клуба. По словам Кондратьева, это говорит о том, что «Кубань» будет все время находиться в состоянии турбулентности, поэтому нужна перезагрузка.

«Я уверен, «Кубань» вернется, но очищенным, обновленным клубом, способным штурмовать футбольные вершины. Мы делаем все, чтобы завтра клуб развивался правильно», — сказал глава региона.

Сроки возвращения губернатор не уточнил. Он отметил, что работы предстоит много, и она будет непростая. По его словам, ситуация с «Кубанью» говорит о том, что в управлении клуба допускали ошибки. Кондратьев выразил убежденность, что «Кубань» снова заявит о себе под прежним названием, сообщает Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось, что ФК «Кубань» сменит название и подаст заявку на участие в ПФЛ.

Клуб не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире ФНЛ.

Сейчас ФК «Кубань» получил название «Урожай». Клуб будет выступать во втором дивизионе в зоне «Юг».

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