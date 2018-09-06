Кондратьев поручил исключить незаконную установку вышек сотовой связи на Кубани

Об этом глава региона Вениамин Кондратьев заявил 6 сентября в ходе объезда краевой столицы.

Совместно с мэром Краснодара Евгением Первышовым губернатор посетил участок в Пашковском микрорайоне, где без разрешительной документации установлена вышка сотовой связи высотой 28 м. Как уточнил глава краевой столицы, изначально участок был предназначен для индивидуального жилого строительства. Администрация города направила по этому факту исковое заявление в суд с требованием демонтажа вышки.

«В городе идет хаотичное строительство вышек. Обострения такой проблемы в нашем крае быть не должно. Власть должна отвечать и за градостроительный порядок, и за безопасность жителей. Такие вышки должны строиться только согласно нормативным схемам размещения», — отметил Вениамин Кондратьев.

Евгений Первышов уточнил, что на сегодня городской администрацией подано 22 исковых заявления в суд по таким объектам. Судебная практика в этом вопросе еще формируется. Тем не менее, есть основания сносить объекты, когда нарушено целевое назначение земельного участка, а также сама процедура строительства.

«Ситуации, когда появляются такие незаконные объекты, необходимо пресекать. Я допускаю необходимость строительства подобных вышек, особенно это актуально для отдаленных станиц и хуторов, где людям необходима сотовая связь. Нам нужно проанализировать нормативно-правовую базу, чтобы навести порядок в вопросе строительства вышек сотовой связи в Краснодарском крае», — цитирует поручение главы региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

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