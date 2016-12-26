Кондратьев поручил не снимать резерв в гостиницах для родственников жертв авиакатастрофы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 декабря поручил не снимать с резервов гостиницы, предназначенные для родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154.

По его поручению, группы врачей и психологов тоже должны продолжить работу. По мнению Кондратьева, это необходимо, пока не станет понятна конечная ситуация.

Об этом он завил на заседании краевого оперативного штаба в Сочи.

«Мы должны быть готовы к тому, что определенная часть родственников, если не удастся провести поисковую операцию в кратчайшие сроки, приедет сюда. Надеемся, что сможем максимально быстро найти тела всех погибших. Человек так устроен, пока он не похоронит своего родственника, не найдет себе места», — сказал губернатор.

Кондратьев отметил, что необходимо продолжать все начатые работы, а также оперативно сообщать обстановку в правоохранительные органы и спасателям.

Губернатор поблагодарил всех жителей и гостей Сочи, которые в первые часы трагедии отправились спасать людей на своих плавсредствах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщал интернет-порталу «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154. В Сочи прибыл рейс с родственниками погибших. Всего прибыли 12 родственников жертв авиакатастрофы.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

Источник