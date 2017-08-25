Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих

Родственникам погибших в ДТП с автобусом в Темрюкском районе выплатят по 1 млн рублей.

Губернатор края Вениамин Кондратьев принял решение об оказании адресной материальной помощи семьям жителей Кубани, погибших в аварии, а также о выплате денежных средств пострадавшим в ДТП.

Он также поручил главам районов оказать всю необходимую помощь при организации похорон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Спасательные работы на месте аварии прекратились, поисковые продолжаются.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП с автобусом — 8 (861) 268-64-40.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих.

Десятерых пострадавших в ДТП в Темрюкском районе после осмотра отпустили домой.

Вернуться на ленту

Источник