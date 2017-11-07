Кондратьев поручил оказать помощь детям, попавшим в ДТП в Красноармейском районе

Авария произошла 7 ноября на трассе между станицами Марьянской и Новомышастовской.

Как сообщили в ЕДДС, автобус Hyundai с пассажирами столкнулся с внедорожником, который вылетел на встречную полосу. После столкновения пассажирский транспорт опрокинулся на бок. Известно, что в нем находился 31 человек, из них четверо взрослых и 27 детей.

По данным краевого МВД, один ребенок с ушибами госпитализирован. Также в больницу отвезли шофера автобуса и пассажирку Toyota. Водитель иномарки погиб на месте. Как сообщил глава района, автобус вез школьников из Краснодара в Темрюк. Сейчас их разместили в школе станицы Ивановской.

«Всех остальных посадили в наш автобус и отвезли в школу станицы Ивановской. Там с ними работают медики и психологи, дают чай, пирожки. Из Темрюка выехал автобус с родителями и медиками. В течение часа всех отправим домой», — сказал глава Красноармейского района Юрий Васин.

Уже известно, что автобус был исправен, маршрут согласован. С детьми находились сопровождающие. На место происшествия поехала съемочная группа «Кубань 24».

За ситуацией следит губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев распорядился оказать всю необходимую помощь попавшим в аварию детям. Если понадобится, будет задействована санавиация. Глава региона поручил министреству здравоохранения держать ситуацию под контролем.

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