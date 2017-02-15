Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим из-за пожара в Краснодаре

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 15 февраля поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожара в Музыкальном микрорайоне Краснодара.

Мэру Евгению Первышову он поручил организовать размещение жителей на время ликвидации последствий происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Люди сейчас попали в беду. Необходимо создать условия, чтобы абсолютно все погорельцы и те, чье жилье пострадает при тушении пожара, были размещены на ночь или более длительное время в комфортных условиях, чтобы никто не остался на улице, на холоде», — сказал губернатор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. На месте работают 123 человека и 44 единицы техники.

Пожар начался в 17:55. По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. Из дома эвакуировали около 200 человек.

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