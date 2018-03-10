Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам

Сейчас решается вопрос о расселении граждан.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что с жителями дома работает бригада психологов.

«По моему поручению городские власти создали штаб, в который вошли представители всех оперативных служб. Сейчас делается все возможное, чтобы максимально помочь пострадавшим. Доставленным в медучреждения людям оказывают необходимую медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную», — сказал глава Кубани.

Губернатор отметил, что специалисты проведут анализ состояния дома, чтобы понимать возможность его восстановления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Жителей, пострадавших при взрыве квартир, поселят в гостинице. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

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Взрыв в пятиэтажке в Краснодаре

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