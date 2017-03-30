Кондратьев поручил поддержать кролиководческое хозяйство в Брюховецкой

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 30 марта во время визита в Брюховецкий район отметил работу кролиководческого хозяйства.

«В Брюховецкой два года работает крупнейшее кролиководческое хозяйство края. Выпускает 10–13 т мяса в месяц. Это почти промышленные объемы», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, таких предприятий по всей стране единицы.

«Распорядился поддержать брюховчан. Перспективное отечественное сельскохозяйственное производство надо расширять», — отметил Кондратьев.

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