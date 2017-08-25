Кондратьев поручил подготовить жилье для родственников погибших в Темрюкском районе рабочих

Об этом он сообщил 25 августа.

«Трагедия в Темрюкском районе. Со строящегося пирса в море упал автобус с рабочими, есть погибшие. На место уже выехали наши медики, там же работают сотрудники МЧС. Для родственников погибших поручил подготовить номера в гостиницах», — написал он на своей странице в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 25 августа при падении автобуса с пирса погибли рабочие. Автобус c сотрудниками предприятия «Таманьнефтегаз» возвращался с вахты. Всего там находились 20 человек.

Спасатели обнаружили тела 13 погибших на месте падения автобуса.

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