Кондратьев поручил предоставить временное жилье людям, чьи дома после наводнения признаны аварийными

Об этом стало известно 2 ноября в ходе совещания оперативного штаба о ходе аварийно-восстановительных работ в Апшеронском районе.

По словам губернатора Кубани, при необходимости жилье будет предоставлено до окончания ремонта и тем, чьи дома частично пострадали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации края.

Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря совместным усилиям всего края восстановительные работы в Апшеронском районе идут максимально быстро. Для ликвидации последствий стихии были привлечены 2 тыс. 800 человек, в том числе мобильные группы из 24 муниципалитетов Кубани.

«Огромные слова благодарности всем, кто принимал и принимает участие в восстановлении. И мы не оставляем Хадыженск. Никто точку ставить не будет, пока люди нуждаются в помощи. Сегодня нужно сделать все максимально быстро, чтобы жители вернулись в свои дома», — заявил глава региона.

Как отметил заместитель главы региона Василий Швец, для обследования пострадавших домовладений на территории создано 97 мобильных групп. Специалисты БТИ выявили 130 домов, имеющих признаки аварийности, из которых сегодня 33 признаны непригодными для проживания. Работа межведомственной комиссии будет завершена до середины ноября.

Кондратьев подчеркнул, что жителям, полностью утратившим единственное жилье, необходимо предоставить временное. Также, при необходимости, граждан расселят до окончания ремонтных работ. Эту работу будет курировать вице-губернатор Василий Швец.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

На финансовую помощь пострадавшим от наводнения в краевом бюджете зарезервирован 1 млрд рублей. По данным на 1 ноября, пострадавшим уже выплатили более 210 млн рублей.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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