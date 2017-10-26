Кондратьев поручил продолжить газификацию Туапсинского района

На встрече с активом муниципалитета 26 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил основные направления развития территории.

Во встрече с жителями также приняли участие вице-губернаторы, и. о. главы района Анатолий Русин, руководители краевых министерств и ведомств. По словам Вениамина Кондратьева, основной задачей краевой и местной власти в развитии Туапсинского района является газификация населенных пунктов. Сейчас только 20% территории обеспечены сетевым газом.

«Есть объективные трудности, понятно, что поселки разбросаны по гористой местности, но решать этот вопрос все же нужно», — подчеркнул губернатор.

По словам первого заместителя главы региона Андрея Алексеенко, в данный момент рассматривается возможность создания совместной с «Газпромом» программы по подключению к газовому топливу многоквартирных домов района. Вениамин Кондратьев поручил первому вице-губернатору держать данный вопрос на личном контроле.

Кроме того, во время встречи обсуждался вопрос строительства офисов врачей общей практики. Как отметила Анна Минькова, в следующем году предполагается открытие офиса ВОПа в селе Кривенковское.

«С учетом большой территории сеть медицинских организаций очень разветвленная. В районе нет кредиторской задолженности, заработная плата врачей выше, чем в других муниципалитетах», — добавила замглавы региона.

По словам Кондратьева, Туапсинский район сегодня в целом — в числе наиболее сильных муниципалитетов края. По результатам оценки социально-экономического развития занимает второе место в регионе. За девять месяцев 2017 года налоговые и неналоговые доходы бюджета района составили 625,9 млн рублей, объем привлеченных инвестиций за первое полугодие 2017 года — 8,7 млрд рублей.

При этом потенциал района остается значительным, подчеркнул глава края. В частности, новых инвесторов следует привлекать в сферу промышленности, создавать небольшие промпредприятия. По словам вице-губернатора Василия Швеца, в единой базе ивестпроектов у Туапсинского района нет ни одного предложения по инвестициям в данную отрасль.

«В этом году губернатором принято решение о создании регионального фонда промышленности, все условия для развития отрасли есть», — отметил Василий Швец.

По словам Вениамина Кондратьева, о новых возможностях необходимо активнее информировать предпринимателей.

«У территории есть все необходимые ресурсы для движения вперед, у района должна быть четкая стратегия развития, жители должны понимать, что в том или ином населенном пункте будет через пять или десять лет», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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