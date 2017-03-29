Кондратьев поручил проработать меры поддержки при рождении первого ребенка

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 29 марта поручил проработать вопрос о введении в крае мер поддержки при рождении первого ребенка.

Об этом он заявил на заседании коллегии минздрава края, которое проходит в Сочи.

Как доложила вице-губернатор Анна Минькова, в прошлом году впервые за последние несколько лет было отмечено снижение рождаемости. По ее словам, сложившаяся ситуация зависит от многих показателей. И главный из них — не медицинский, а социальный фактор: мамами становятся молодые женщины, рожденные в 1990-е годы, когда наблюдался демографический спад, подчеркнула Минькова.

Вице-губернатор обратила внимание на то, что потенциальным родителям необходимы дополнительные меры поддержки.

«Да, мы сохранили меры поддержки для малообеспеченных семей: это и ежемесячные выплаты, и региональный материнский капитал. Но чтобы повысить рождаемость, нужны новые социальные инициативы», — добавила Минькова.

Вице-губернатор привела пример, что многие регионы страны уже пошли по этому пути, приняли на себя обязательства по поддержке при рождении первого ребенка. В Башкортостане выплата составляет 300 тыс. рублей, в Мордовии — 50 тыс. рублей.

«Необходимо понять, каким именно будет механизм поддержки родителей. Мы должны расставить приоритеты, возможно, есть смысл ввести возрастной ценз, чтобы такая поддержка оказывалась молодым людям до 25 лет», — резюмировал Кондратьев.

Он поручил своим заместителям Анне Миньковой и Игорю Галасю проработать данный вопрос, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Министерство образования и науки РФ в марте предложило переводить с платного обучения на бюджетные места родивших ребенка студенток колледжей и вузов.

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