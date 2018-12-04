Кондратьев поручил проработать программу по покупке дорожной техники для муниципалитетов

Итоги ликвидации недавнего ЧС обсудили в ходе расширенного планерного совещания, которое провел губернатор Кубани.

Вениамин Кондратьев отметил, что в зимний период вероятность возникновения ЧС возрастает. Он подчеркнул, что в подобных случаях работа по ликвидации последствий стихийных бедствий должна быть налажена. В качестве примера Кондратьев привел ситуацию, возникшую 30 ноября. Из-за снегопада и сильного ветра на трассе «Кавказ» от Павловской до Армавира образовались метровые сугробы, движение было парализовано. Также транспортные заторы образовались в Краснодаре.

«Надо сделать выводы — где замешкались, где недооценили или переоценили ситуацию. Дороги — это тоже наша ответственность. Спецтехника, песок — уже должно все быть готово к зимнему периоду», — подчеркнул губернатор.

Как доложил министр ГО и ЧС края Сергей Капустин, затор на федеральной трассе возник из-за недостаточного количества снегоуборочных машин, которые были направлены ФКУ Упрдор «Черноморье». К полномочиям муниципалитетов расчистка не относится, однако такая необходимость постоянно возникает. Собственной техники для ликвидации последствий непогоды и восстановительных работ у районов тоже часто не хватает.

Кондратьев поручил проработать программу по приобретению дорожной техники для муниципалитетов. Создать сеть дорожно-строительных организаций, чтобы в любых ситуациях муниципалы имели технику под рукой.

Главе Краснодара Евгению Первышову губернатор поручил до 1 февраля определиться с потребностями муниципалитета в многофункциональной уборочной технике и предоставить алгоритм ее приобретения.

Возвращаясь к теме ликвидации октябрьской ЧС, глава региона поблагодарил за работу сотрудников «Кубань-СПАС», МЧС, дорожников, экстренные службы, казаков, волонтеров, глав муниципалитетов. На сегодняшний день основной фронт работ завершен.

«Сегодня больше 90% пострадавших получили деньги. Перечислено около 530 млн рублей финансовой помощи. Остались те, кто сейчас в суде доказывает свое проживание», — сказал Кондратьев.

Как сообщил вице-губернатор Василий Швец, завершены ремонтные работы в соцобъектах в Апшеронском районе — это СОШ № 23 и детский сад, продолжается расчистка русел рек. Кроме того, до 1 мая по поручению главы региона будет полностью восстановлена дорожная инфраструктура, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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