Кондратьев поручил проверить качество ремонта дороги от Троицкой до Крымска

Местные жители пожаловались на ненадлежащее состояние трассы.

Жительница Крымского района во время приема граждан рассказал главе региона Вениамину Кондратьеву о проблеме, связанной с состоянием дорог в муниципалитете. По ее словам, участок от станицы Троицкой до Крымска нуждается в ремонте и не соответствует требованиям безопасности.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Кубани Анатолий Вороновский сообщил, что ремонт этого участка был выполнен в 2012 году, однако из-за большого потока большегрузов трасса пришла в негодность.

Вениамин Кондратьев поручил проверить, насколько качественно был выполнен ремонт дороги изначально.

«Проверьте, какие средства выделялись на ремонт участка, что было сделано по факту. Если претензии вызваны некачественной работой подрядчика, то он в первую очередь должен нести ответственность», — сказал губернатор.

Он поручил Вороновскому разобраться в ситуации и при необходимости переориентировать поток грузового транспорта, который сейчас проходит через населенный пункт.

На встрече с губернатором также обсудили строительство плавательного бассейна в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района. Его реконструкция начнется в 2017 году, средства будут выделены из краевого бюджета на условиях софинансирования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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