Кондратьев поручил проверить организацию безопасности на сельских автостанциях

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 апреля поручил провести внеплановую проверку всех сельских автостанций региона на предмет организации безопасности.

Такое заявление губернатор сделал в ходе регионального Совбеза. В заседании приняли участие заместители главы края, представители правоохранительных органов, главы муниципальных образований.

По мнению Кондратьева, особое внимание необходимо уделить обеспечению безопасности на автостанциях в небольших населенных пунктах. Речь идет об объектах, которые не проходят категорирование, соответственно, на них не распространяются федеральные требования транспортной безопасности.

Вице-губернатор Андрей Алексеенко заявил, что даже на сельских автостанциях должны быть соблюдены минимальные меры антитеррористической безопасности, в том числе необходимо наличие видеокамер, пунктов досмотра.

«Антитеррористические меры должны соблюдаться везде. Если нет даже попыток обеспечить безопасность пассажиров, нужно реагировать жестко, вплоть до приостановления деятельности. Цена слишком дорогая — это человеческая жизнь», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

На совещании также рассмотрели вопрос безопасности на железнодорожном транспорте. По словам начальника управления на транспорте МВД России по ЮФО Владимира Струкова, с 5 апреля все пригородные поезда сопровождают наряды полиции.

По мнению главы региона, особое внимание нужно уделить также обеспечению антитеррористических мер на небольших железнодорожных станциях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев подписал постановление о распределении 24,6 млн рублей между муниципалитетами региона на профилактику терроризма.

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